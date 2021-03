Marc Marquez: "Non escludo di poter essere in pista in Qatar"

MOTOGP

"Non posso dare nulla per scontato perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi"

Marc Marquez ha saltato i test invernali della MotoGP a Losail, ma, a sorpresa, lo spagnolo ha annunciato che potrebbe essere in Qatar per la prima gara della stagione 2021, in programma il 28 marzo, "Non escludo di essere alla prima gara, ma non posso dare nulla per scontato perché in un recupero ci sono sempre alti e bassi", ha detto il campione della Honda a Deportivo Cuatro sul suo ritorno in pista dopo l'incidente della scorsa estate a Jerez che ne ha compromesso tutta la stagione 2020.

Vedi anche Motogp Prove tecniche di rientro: sognando la MotoGP, Marquez assaggia in pista una mini-Honda Marquez è già tornato in pista sul circuito di Alcarrás con una pitbike e potrebbe essere in griglia nel primo GP dell'anno.

Lo spagnolo ha anche parlato della questione vaccini: "Tutta la famiglia della MotoGP ha avuto l'opportunità di farsi vaccinare e penso sia stato un ottimo lavoro, logicamente la mia è una scelta individuale, per questo ho viaggiato. In questo modo, quando sarà il momento di vaccinare qui in Spagna, il mio vaccino andrà ad altre persone".