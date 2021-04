M con Morbidell, Mir e Miller: la chat tra segreti e curiosità

M come MotoGP, M come Morbidelli, Mir e Miller. Dainese ha riunito i tre in una videochat molto divertente tra segreti e curiosità. Il pilota della Yamaha, compagno di Valentino Rossi, ha parlato di cucina: "Li inveterei a cena e gli farei una carbonara". In vacanza insieme? Il campione del mondo della Suzuki andrebbe a Ibiza con loro tre. Cosa c'è nel garage del ducatista: "Ho dei pick-up d'epoca da 600 cv".