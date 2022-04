Libere Jerez, Bastianini: "Manca il feeling". Bagnaia: "Tornato a guidare come so"

MOTOGP SPAGNA

I due italiani sono soddisfatti della prima giornata in terra iberica, sabato sarà tempo di attacco per le qualifiche

La prima giornata di prove libere del GP di Spagna a Jerez lascia soddisfatti Enea Bastianini e Francesco Bagnaia, che chiudono le prime due sessioni in terra iberica col 2° e 3° tempo. Per Bastianini c'è però qualcosa ancora da migliorare: "Al momento è un weekend positivo, ma non alla grande perché il feeling non è quello del Qatar o di Austin. Fatico a usare la mia guida e l'anteriore, ma siamo solo a venerdì e non sono mai stato così veloce". MotoGP, le immagini della prima giornata a Jerez

























"La mano va bene, ma con la gomma media ho lavorato senza trovare i risultati che volevo. Non sono mai riuscito ad andare bene col gas e a frenare, con la soft invece siamo andati meglio e ho fatto un time attack buono. Devo avere le stesse sensazioni con tutte le gomme, perché in gara la scelta migliore sembra sulla media con la quale al momento non mi trovo" ha detto il pilota romagnolo del team Gresini.

Sorride invece Francesco Bagnaia, nonostante i problemi alla spalla: "Sono molto contento per il feeling che ho avuto oggi in moto, dicevo già a Portimao che eravamo tornati a guidare bene. Stamattina ho avuto un piccolo intoppo, ma di pomeriggio ho risolto tutto e ho pensato solo a guidare. La spalla mi dà fastidio ma non mi limita, ma in generale sono contento. È bello quando spingi e senti che tutto ti permette di spingere, era quello che mancava soprattutto in fase di ingresso in frenata. Da tempo venerdì non ero già davanti, non solo in termini di time attack, anche di passo, siamo molto veloci, è una giornata estremamente positiva".

"Nei test abbiamo cercato di risolvere tutte le sensazioni che non mi davano il feeling che ci aspettavamo. Abbiamo lavorato tanto di elettronica e setting. Siamo partiti e rispetto al 2020 abbiamo la stessa moto di Portimao: un po' diversa ma mi sono trovato subito molto bene, come nel 2020 tocchiamo meno la moto e cerco di adattarmici meglio io. Si tratta di piccole cose che mi stanno aiutando a guidare di più come piace a me".