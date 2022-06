Libere GP Olanda, Espargarò: "Aprilia è più forte di Yamaha". Quartararo: "Bagnaia? Sfortunato"

MOTOGP OLANDA

Il pilota spagnolo continua a sorprendere in sella alla sua RS-GP22 e non vuole fare scappare via il Diablo in classifica generale

Anche nella prima giornata di prove libere del GP d'Olanda di MotoGP ad Assen si rinnova il duello tra Aleix Espargarò e Fabio Quartararo. Lo spagnolo chiude col secondo tempo in combinata davanti al francese e sogna in grande in ottica mondiale. Lanciato il guanto di sfida al Diablo, ma serve non perdere punti: "C'è fiducia, so che arriveranno piste dove saremo più forti e in quelle che non sono per noi dobbiamo chiudere in buone posizioni per non farlo scappare. Aprilia è superiore di Yamaha dal punto di vista del motore, il lavoro che sta facendo Fabio quindi è di altissimo livello". Assen, la Cattedrale della velocità è bagnata



























Il pilota del team Aprilia ha poi sottolineato: "Quartararo sta andando forte e se non lo fermiamo magari tra qualche gara la lotta è chiusa. Ma oggi ha gli stessi punti che aveva lo scorso anno, il livello è alto e io sto rispondendo bene". Sul lavoro fatto oggi in pista ha spiegato: "Sul bagnato sono andato bene, sono contento per aver finito vicino a Miller la mattina. Dopo la pausa ci saranno tante gare dove la probabilità di andare con la pioggia è alto, quindi fare queste prestazioni ci dà speranza".

Terzo tempo, come detto, per Fabio Quartararo che ha commentato così la doppia sessione: "Sul bagnato stamattina potevo fare molto meglio, come pilota ci metto troppo tempo per capire e avere fiducia. Il feeling era buono, anche con le slick mi sono trovato bene. Abbiamo fatto un bel tempo". Il francese ha poi usato parole dolci per Francesco Bagnaia: "È forte, ha passato momenti difficili ma è davvero forte e ha fatto gare incredibili".