Libere GP Italia, Bagnaia: "Motore spinge, possiamo andare forte". Bastianini: "Base buona"

MOTOGP ITALIA

Il pilota Ducati è soddisfatto di quanto fatto in pista nella prima giornata di libere al Mugello

Si conclude in maniera positiva la prima giornata di prove libere del GP d'Italia al Mugello per Francesco Bagnaia, autore della seconda prestazione cronometrica. Il pilota Ducati, soddisfatto per i risultati ottenuti sulla pista di casa, vuole tornare sul podio dopo una gara a Le Mans molto sfortunata: "Questa pista mi piace molto e mi sono trovato molto bene perché questa carena mi aiuta molto. Perdiamo molto in velocità, ma qui c'è chi ha vinto anche senza velocità".

"Mi sono trovato molto bene, stiamo migliorando tanto e siamo veramente a posto rispetto a Jerez e Le Mans. In scia il motore spinge tanto, ma anche nella run in solitaria andiamo bene" ha sottolineato Pecco.

Soddisfatto anche Enea Bastianini: "Il Mugello mi è sempre piaciuto, ma non ho mai ottenuto il podio. La base è buona, funziona bene e non penso stravolgeremo qualcosa in vista di domani e della gara. In passato qui ho avuto sfortuna, ma possiamo fare bene questo weekend".