Libere GP Algarve, Bagnaia: "Guerra di tempi con Quartararo, giornata divertente". Rossi: "Dura così, troppa fatica"

MOTOGP ALGARVE

Il ducastista commenta l'esito delle prime libere di Portimao, tra divertimento e sfida a distanza con Quartararo

La prima giornata di prove libere del GP dell'Algarve, penultima tappa stagionale della MotoGP, diverte e fa divertire i piloti in pista. Nonostante l'esito non favorevole della lotta mondiale, Francesco Bagnaia arriva a Portimao carico e con voglia di fare bene e le prime due sessioni di libere sono il suo biglietto da visita: "Oggi è stata una giornata divertente ogni volta che entravo in pista miglioravo il mio tempo. Abbiamo fatto una specie di 'guerra dei tempi' con Fabio. Siamo stati primi e secondi a vicenda per tutto il turno. Questa pista è spettacolare". La MotoGP fa bis a Portimao









































































































"Mi aspettavo più grip nel pomeriggio, ma con il vento che si è alzato era più difficile. Domani però sarà meglio. Non dobbiamo toccare nulla sulla moto, funziona tutto bene" ha spiegato Pecco.

Sul finale di stagione e sull'anno prossimo ha poi aggiunto: "A Valencia non sono mai andato forte, però anche ad Aragon non ero mai andato forte prima di quest’anno. Noi dobbiamo provare a vincere il titolo costruttori, quindi sarà fondamentale andare forte anche su quella pista. Il lavoro di quest’anno ha fatto la differenza rispetto al passato, quando era più frequente che andassi piano che non che andassi forte. Però quest’anno ho trovato una serenità tale, che era quello di cui avevo bisogno. Abbiamo fatto anche errori, ma mi hanno insegnato qualcosa. Siamo veloci e competitivi ovunque e non tocchiamo niente sulla moto. Questo dice molto sulla competitività del pacchetto. Quest’anno non abbiamo vinto perché Fabio è stato più forte. Gare sfortunate? Sì, anche. Sono state Austria-1 e Silverstone. Ci serviranno per i prossimi anni“.

Valentino Rossi invece non può essere soddisfatto della prima giornata di libere: "Oggi ho faticato tanto, non mi trovo bene con la posteriore perché non ho grip. Ad aprile mi trovavo bene con la dura, ma oggi c'era troppo freddo per utilizzarla. Oggi avevo da usare delle gomme preriscaldate e non sono state sufficienti, speriamo di poter fare bene domani. Bisogna cercare di fare il massimo per essere competitivi e fare gare decenti come quella di Misano, se parti indietro fai fatica a recuperare. Oggi è stata dura, questa pista è complicata ed è stato un continuo lottare con la moto. È solo venerdì, ma vediamo. Speriamo di riuscire a guidare meglio ed essere più veloci".

"È stato un venerdì buono, sono stato veloce con le gomme da gara e poi con le morbide ho spinto di più ma non mi sono trovato bene. La giornata è stata positiva e dobbiamo continuare a lavorare" ha spiegato invece Franco Morbidelli. Il pilota Yamaha ha poi aggiunto: "Prendere contatto col team e con il capo tecnico del prossimo anno è una buona scelta che può fare bene. Mi piace il loro approccio al lavoro, sono sicuro ci troveremo bene".

Anche Danilo Petrucci si è divertito nel venerdì di libere, chiudendo col 13° tempo: "È stata una buona giornata. Da stamattina ho un buon feeling con la moto e mi sto divertendo, che è solo la cosa più importante. Mi piace guidare la moto su questo circuito. Abbiamo fatto alcuni passaggi che hanno funzionato. Sono felice di questo. Non siamo ancora tra i primi 10, quindi dobbiamo ancora migliorare alcune aree. In generale, sono contento e penso che domani potremo fare una discreta qualifica".