Libere 3 a Doha tra vento e sabbia: Quartararo precede Rins e Mir. Petrucci quarto, Morbidelli sesto.

GRAN PREMIO DOHA MOTOGP

Condizioni meteo precarie per il terzo turno di prove libere del Gran Premio di Doha. Nella classifica dei tempi la spunta il francese della Yamaha.

di

STEFANO GATTI

Migliore tempo di Fabio Quartararo nel turno di prove che apre per la MotoGP il conto alla rovescia verso le qualifiche. Alle sue spalle le Suzuki Ecstar di Alex Rins e Joan Mir, staccati di 283 e 386 millesimi rispettivamente. Il turno è andato in scena con condizione-limite: vento forte e molta sabbia in pista a rendere poco significativi le performances. Danilo Petrucci stacca il terzo tempo con la KTM, davanti a Maverick Vinales e Franco Morbidelli. Nono Valentino Rossi, mentre le Ducati hanno girato poco o nulla e sono rimaste fuori dalla top ten.

Un turno di prove anomalo ed apparentemente poco indicativo in vista della caccia alla pole position sotto i riflettori, quando le temperature saranno più basse. L'incognita vera è legata alla forza del vento (e quindi alla consistenza del velo di sabbia sull'asfalto) quando verrà il momento del time attack. Intanto ci sono quattro moto diverse nelle prime cinque posizioni della FP3: le Yamaha Monster Energy di Quartararo e Vinales (primo e quinto), le due Suzuki ufficiali di Rins e Mir (secondo e terzo) e la KTM Tech3 di Danilo Petrucci, autore del quarto tempo.

Manca la Honda (che si affaccia alla top ten con l'ottavo tempo di Alex Marquez ed il decimo di Pol Espargarò, manca Aprilia (15esimo Savadori, 17esimo Aleix Espargarò) e manca soprattutto Ducati che ha praticamente disertato il turno: una decina di giri per Enea Bastianini con la GP21 Esponsorama (peraltro ottimo settimo), solo sei per Francesco Bagnaia che non si è spinto oltre la 14esima posizione con la Desmosedici factory. Non ha nemmeno lasciato i box il suo compagno di squadra Jack Miller (fortemente... indiziato di pole position), Luca Marini con la seconda Ducati Esponsorama e la coppia terribile Pramac formata da Johann Zarco e Jorge Martin.

Occhi puntati ora sulla FP4 e soprattutto sulle qualifiche che - per Valentino Rossi e Joan Mir, tra gli altri - inizieranno con gli "straordinari" del Q1. Il terzo turno "ventoso e sabbioso" ha infatti impedito a chiunque di migliorare i tempi combinati di FP1 ed FP2 (Quartararo ha ottenuto un tempo superiore di sette decimi al tempo con il quale Iker Lecuona (KTM Tech3) ha chiuso la sessione by night del venerdì. Al via dalla Q1 (oltre alle altre tre moto austriache di Oliveira, Petrucci e Binder), anche la Honda HRC di Pol Espargarò, quelle LCR di Nakagami e Marquez, le Ducati Esponsorama di Marini e Bastianini, l'Aprilia RS-GP di Savadori.