Libere 2 a Le Mans: salgono in cattedra gli "Home Boys" Zarco e Quartararo: Morbidelli 5., Rossi nella top ten

Con un... colpo di reni nel finale delle FP2 di Le Mans Johann Zarco permette alla Ducati (in questo caso la Desmosedici Pramac) di chiudere imbattuta la prima giornata di prove del GP di Francia. Secondo e terzo tempo per le Yamaha ufficiali di Fabio Quartararo (+0.095) e di Maverick Vinales che batte di un solo millesimo di secondo Pol Espargarò con la Honda HRC (+0.390). Quinto tempo per Franco Morbidelli mentre Valentino Rossi (nono) sia affaccia nella top ten, in scia a Marc Marquez.