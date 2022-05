Le Mans Moto3: Masia all'ultima curva su Sasaki e Guevara: Foggia 4. davanti a Suzuki

MOTO3

Seconda vittoria stagionale per il pilota spagnolo della KTM sul circuito Bugatti.

Jaume Masia mette il suo sigillo sul Gran Premio di Francia di Le Mans al termine di una gara lungamente condotta al comando ma poi vinta all'ultima curva con il controsorpasso su Ayumu Sasaki che lo aveva superato pochi secondi prima. Sul terzo gradino del podio Izan Guevara che precede Dennis Foggia. Ultimo giro da incubo per il pilota italiano che era scattato dalla pole position e che aveva iniziato in testa appunto il giro conclusivo. Foggia riduce però a diciassette punti il ritardo dal capoclassifica Sergio Garcia, oggi settimo al traguardo. AFP

Primo ad Austin, secondo a Jerez de la Frontera, di nuovo primo a Le Mans: nessuno come Jaume Masia negli ultimi tre appuntamenti della Moto3: un rendimento "mondiale" che il pilota spagnolo del Team Ajo ha confermato in Francia restituendo all'ultima curva il sorpasso appena incassato dal giapponese Sasaki (Sterilgarda Husqvarna Max), per una volata finale che ha premiato con il terzo gradino del podio Izan Guevara che riduce a soli sei punti il suo ritardo dal "nostro" Foggia. Il pilota del Team Leopard chiude ai piedi del podio una gara dal finale in ribasso ma comunque positiva, visto che il tracciato del Bugatti non era dei più favorevoli, mentre le prospettive per il prossimo appuntamento sono alte.

AFP

Nel Mondiale, Foggia è sempre secondo alle spalle di Garcia (GASGAS Aspar Team), che non va oltre il settimo posto dietro a Tatsuki Suzuki (compagno di squadra di Foggia) ed a Carlos Tatay (CFMOTO Racing). Lo spagnolo guida la generale con 112 punti, contro i 95 di Foggia appunto, a pari punti con il vincitore di Le Mans Masia. Guevara è quarto a quota 89 punti, a sua volta seguito da Sasaki con 75.