La tribuna Yamaha torna a Misano per il GP di San Marino e Rimini

L'INIZIATIVA

Il team di Iwata chiama a raccolta i suoi tifosi per sostenere Quartararo e Morbidelli

© ufficio-stampa In una stagione difficile per Quartararo e Morbidelli, Yamaha chiama a raccolta i suoi tifosi a Misano. La casa di Iwata, infatti, offre al pubblico del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini la possibilità di recitare la parte del protagonista della tribuna A al Misano World Circuit. In occasione della tappa italiana della MotoGP, gli appassionati potranno sia godersi lo spettacolo della classe regina e supportare i piloti portacolori Yamaha, sia sentirsi parte della famiglia racing del costruttore di Iwata grazie alla Blu Special Edition Box a loro disposizione.

Il pacchetto speciale, acquistabile fin da subito sul sito Yamaha, prevede l'ingresso per le giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre, il parcheggio gratuito, l'esclusivo "Blu Racing Kit" con T-shirt, sacca Yamaha Racing e una sorpresa per ogni fan. Sarà un susseguirsi di adrenaliniche emozioni. Staccata dopo staccata e gas aperto in rettilineo, gli appassionati potranno vivere ogni singolo istante ed entrare a far parte ancora una volta di una pagina di storia della MotoGP.

Per accaparrarsi un posto e portare a casa un ricordo speciale il link per l’acquisto: https://www.yamaha-motor.eu/it/it/Experiences/tribuna-yamaha-misano/