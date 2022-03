La MotoGP sfila per le vie di Giacarta

Il Motomondiale fa ritorno in Indonesia e a pochi giorni dal GP sul nuovo tracciato di Mandalika, i piloti della MotoGP e non solo, guidati da Marc Marquez, hanno sfilato per le vie di Giacarta con moto stradali. Poi, accompagnati dal Ceo di Dorna, Carmelo Ezpeleta, c'è stato anche l'incontro con il presidente dell'Indonesia Joko Widodo.