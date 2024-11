L'altra Barcellona: Bastianini e Marquez, destini incrociati

Destini incrociati, punti di vista oppure ancora - e semplicemente - opportunità da cogliere al volo. La corsa al titolo non riguarda più Enea Bastianini e Marc Marquez... o forse sì . In ogni caso nel weekend a Barcellona (al netto del pronostico nettamente sbilanciato a favore di Jorge Martin) l'attuale compagno di squadra di Francesco Bagnaia e il prossimo hanno la possibilità di influenzare l'esito della sfida pur facendo la loro gara e inseguendo il loro obiettivo primario. Effetti collaterali sulla volata-titolo in vista? Tanto per il pilota romagnolo in uscita da Ducati con destinazione KTM quanto per l'otto volte iridato si preannuncia carico di significati, per certi aspetti... delicato, comunque decisivo. Già perché Enea e Marc si giocano al Circuit de Catalunya il terzo gradino del podio finale, divisi come sono da un solo punto in classifica, dopo il colpo di coda dell'italiano che - in Thailandia prima e poi in Malesia - è riuscito a rifarsi sotto allo spagnolo che - dopo una lotta serrata nel corso della stagione - aveva allungato con un bottino quasi doppio sul rivale al termine del weekend del Gran Premio d'Australia.