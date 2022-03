GP Qatar, Binder: "Podio pazzesco e inatteso". Pol Espargarò: "Honda ha piloti forti"

MOTOGP QATAR

Podio per la KTM e la Honda che puntano a sorprendere in questa stagione

La prima stagionale della MotoGP sul circuito del Qatar consegna a KTM e Honda la consapevolezza di poter fare bene nel prosieguo del Motomondiale. Secondo gradino del podio per Brad Binder, col sudafricano sorpreso dalle prestazioni della sua RC16: "Oggi è stata una grande giornata, weekend positivo e sapevo di avere un buon livello. Mi sono trovato molto bene, ringrazio la KTM che ha fatto un progresso enorme dall'anno scorso. Salire sul podio qui è pazzesco, mi aspetto altre giornate come queste da qui alla fine del campionato". Losail, Bastianini è una Bestia Getty Images

Terzo posto per Pol Espargarò, soddisfatto del lavoro portato a casa in questa domenica qatariota: "Ho bisogno di conoscere la moto, è la prima gara su questa Honda e sono capitate delle cose che mi hanno spiazzato. Non era nei piani stare davanti, dovevo getire da dietro perché avevamo problemi di carburante e dovevo sfruttare la scia. Forse ho esagerato e mi sono mancate le gomme, ma la sensazione è buona e la Honda ora sa che ha due piloti molto forti e sono orgoglioso di questo".