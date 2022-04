GP Portogallo, Quartararo: "Vittoria per non mollare mai". Zarco: "Dato il massimo"

Crederci sempre, anche quando le cose non vanno. Ne sa qualcosa Fabio Quartararo, che dopo aver sofferto in questo inizio di 2022, torna al successo nel primo GP in Europa, portando la sua Yamaha davanti in classifica piloti: "Mi sono spinto al massimo, oltre ogni limite. Mi sono sentito molto bene sia in warm up che in gara, stando dietro la Ducati sapevo che potevo avere problemi. Ma ho gestito e portato a casa una vittoria molto importante. Mi serviva per capire che non devo mollare mai".

Una Portimao "diabolica" per la MotoGP































1 di 17 Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images 1 di 17 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM