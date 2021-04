GP Portogallo, Bagnaia: "Podio importante, la Ducati sta migliorando". Morbidelli: "Mi sono divertito"

MOTOGP PORTOGALLO

Il pilota torinese festeggia il secondo podio stagionale in MotoGP

Una gara partita dall'undicesima casella in griglia, la rimonta e il podio conquistato che sa di vittoria per Francesco Bagnaia che ora può sognare in grande per il prosieguo del mondiale. Ottimo risultato per il pilota italiano, che si inchina solo allo strapotere di Quartararo: "Non pensavo di poterci riuscire, ho fatto il meglio che potevo ed è stato molto complicato. L'inizio della gara è sempre importante, ho iniziato bene col passo e superato diversi piloti".

"Il mio obiettivo era chiudere tra i primi 5, ci sono riuscito avendo un feeling ottimo con la moto. Sono molto contento, non so dove sono in generale ma è molto importante aver conquistato il podio, per me e per la Ducati. Quest'anno il passo è forte e fondamentale, riusciamo a passare piloti che l'anno scorso non ci immaginavamo di poter superare" il commento a fine gara del torinese.

Quarto posto per Franco Morbidelli, in netta ripresa dopo l'avvio di stagione tutt'altro che esaltante col team Petronas: "È stata una gara dove mi sono divertito molto, all’inizio ero nel gruppone e bisognava farsi largo. Poi è stata una gara di ritmo, era importante non sbagliare. Io ero veramente al limite, sono andato fuori tre volte ma sono riuscito a mantenere un buon ritmo fino alla fine e sono contento di questo quarto posto”.

“Quest’anno è più tosta. Sono cresciuti tutti, soprattutto le Ducati e le Yamaha ufficiali. Ma è un buon punto di partenza, dovremo fare tutto bene e la nostra forza dovrà essere la costanza. Abbiamo lavorato molto sulla moto un po’ qui e un po’ lì per avere un feeling buono, venerdì ci siamo presi del tempo. C’era qualcosa di grosso nel posteriore che non mi piaceva ma il lavoro non è stato su una sola parte specifica” le parole del pilota italo-brasiliano.

ROSSI: "AVREI POTUTO FARE DEI PUNTI"

"Ho perso l'anteriore alla curva 10 ed è un peccato perché avrei potuto fare dei punti. Però questa gara di oggi mi dà fiducia, perché oggi sono andato meglio e nelle prossime andremo su delle piste sulla carta favorevoli. Sarà sicuramente difficile, ma proveremo ad essere più competitivi". Questo il commento di Valentino Rossi, costretto al ritiro nel corso del GP del Portogallo a Portimao. Avvio di stagione complicato per il "Dottore", che ancora una volta non riesce a chiudere la gara nelle posizioni che contano.

L'amaro in bocca è tanto: "E' dura, perché c'è un livello molto alto oggi in MotoGP e vanno tutti forte. In queste situazioni non è facile, perché bisogna cercare di mantenere la concentrazione e le motivazioni alte. Oggi è andata un po' meglio, perché abbiamo migliorato il setting ed ho potuto usare la gomma dura al posteriore, che mi dà più stabilità, quindi riuscivo a guidare meglio e non ero molto lontano dal gruppetto che poi ha lottato per il podio. E' stato un grande peccato per la scivolata, perché avrei potuto prendere un po' di punti che facevano morale. Questa è una pista tosta, ma siamo riusciti comunque a migliorare, mi trovavo meglio con la moto, quindi dobbiamo cercare di continuare così".