GP Francia: vince Bastianini; 2. Miller; 3. A. Espargarò. Quartararo ai piedi del podio, Bagnaia KO

GP FRANCIA MOTOGP

Il pilota del Team Gresini mette a segno in Francia il terzo successo nelle prime sette gare del Mondiale.

Enea Bastianini vince il GP di Francia iniziato con uno scatto perfetto al via ed un duello breve ma super intenso con Francesco Bagnaia nel finale: sorpasso e controsorpasso, prima della caduta del piemontese che compromette così la sua rimonta nella classifica iridata. Sul secondo gradino del podio Jack Miller, mentre Aleix Espargarò colleziona il terzo podio consecutivo e riduce il proprio ritardo nella classifica generale da Fabio Quartararo che lo segue sul traguardo. A Le Mans ti aspetti Bagnaia e spunta Bastianini



























































Al via Miller scatta al comando, guadagna subito posizioni Bastianini. Duello tra Quartararo e Nakagami, ne approfftta Marquez che infila entrambi all'ultima curva. Rins va dritto nella ghiaia alla prima esse e cade rientrando sull'asfalto. Al quarto giro cambio della guardia al vertice: Bagnaia supera Miller. Alle loro spalle un'altra Ducati: quella di Bastianini. Quarto è Mir, quinto Aleix Espargarò, sesto Quartararo in risalita. Poi Marquez e Nakagami. Fuori gara per caduta i due piloti KTM Tech3 Remy Gardner e Raul Fernandez. Bastianini rimane in scia alle Rosse ufficiali e prova a farsi vedere da Miller, poi lo passa all'undicesimo giro. Mir e gli inseguitori sono leggermente staccate. Bastianini a mezzo secondo dal leader Bagnaia. Mir esce di scena (giro quattordici) all'ultima curva prima del rettifilo dei box. Zarco esce dall'anonimato e strappa la sesta posizione a Marc Marquez mentre il uso compagno di squadra nel team Pramac Jorge Martin chiude la sua prova finendo a terra (giro sedici). Nove giri alla fine: Bastianini nella scia di Bagnaia, Miller terzo ma in sofferenza. Sorpasso e controsorpasso tra Bagnaia e Bastianini! Lungo di Bagnaia che consegna il primo posto al rivale del team Gresini! Bagnaia cade alla curva quattordici e consegna la vittoria al romagnolo. Miller secondo davanti ad Aleix Espargarò e Fabio Quartararo. Il finale è tutto di Bastianini che amministra su Miller, mentre Espargarò respinge l'ultimo assalto di Quartararo e risolve a proprio favore la caccia all'ultimo gradino del podio. Dal quinto al decimo posto chiudono Zarco, Marc Marquez, Nakagami, Brad Binder, Luca Marini e Maverick Vinales. Punti iridati anche per Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Franco Morbidelli che si classificano rispettivamente dodicesimo, tredicesimo e quindicesimo. Andrea Dovizioso chiude in sedicesima posizione.

Nella classifica generale, sia Bastianini che Aleix Espargarò guadagnano punti sul leader Quartararo: il Diablo è primo con 102 punti, Enea lo segue a 98, il pilota di punta di Aprilia Racing è a quota 94: la sfida si fa caldissima ed al momento è una sfida a tre. Caduto nelle battute iniziali del GP, Alex Rins è il primo inseguitore del terzetto di testa con 69 punti. Miller scavalca il compagno di squadra Bagnaia e divide la quinta piazza della generale con Johan Zarco a quota 62. Bagnaia e Mir restano fermi a quota 56 e vengono raggiunto da Brad Binder, ottavo appunto con l'unica KTM al traguardo. Marc Marquez insegue a quota 54 punti, poco più della metà di quella del capofila Quartararo.