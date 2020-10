GP Francia: pioggia di successo per Petrucci, primo podio per Alex Marquez. Incubo per Rossi

MOTOGP FRANCIA

di

LUCA BUCCERI

Sotto la pioggia di Le Mans è la Ducati di Danilo Petrucci a trionfare nel GP di Francia, nona tappa del Mondiale di MotoGP. Primo successo stagionale per il pilota umbro che chiude davanti ad Alex Marquez e Pol Espargaro. Beffa per Dovizioso, quarto al traguardo, mentre per Rossi è un altro weekend da dimenticare col terzo "zero" di fila dopo la caduta in avvio di gara. Quartararo, nono, mantiene la leadership del Mondiale.

La Francia porta fortuna a Danilo Petrucci che, per il terzo anno consecutivo, sale sul podio a Le Mans. Dopo il secondo posto nel 2018 ed il terzo dello scorso anno, per Petrux è arrivato il momento di conquistare il gradino più alto in grande stile, conducendo la gara dalla prima all'ultima curva. Approfittando di una partenza da dimenticare del leader del Mondiale Quartararo, che sotto la pioggia non riesce a dare il massimo in sella alla propria Yamaha M1, il pilota umbro dà l'accelerata che serve per mettersi davanti a tutti dettando il ritmo nel corso dei 26 giri. In lotta col compagno di box Dovizioso, che per un momento aveva assaporato la libertà di vento e acqua sulla visiera, Petrucci non lascia scampo agli inseguitori chiudendo il GP di Francia da protagonista assoluto.

Voleva rovinargli la festa Alex Rins, protagonista di un sorpasso da urlo a metà gara capace di infilare in scia Petrucci, Dovizioso e Miller, poi però lo spagnolo ha esagerato fino a cadere. La Spagna ha però di che festeggiare. Con Marc Marquez out a causa dell'infortunio all'omero subito a Jerez, è Alex a tenere in alto il cognome di famiglia nel Motomondiale. Per il "piccolo" di casa Honda è allora il tempo di assaporare il podio tra i grandi per la prima volta, al termine di una gara iniziata dal 18° posto in griglia. Applausi per l'altro Marquez che a metà gara, complice le lotte avanti tra Rins, Pol Espargaro e Dovizioso, ne approfitta rimontando e piazzandosi al secondo posto alle spalle di Petrucci. Un passo eccezionale di Alex che, se la gara fosse durata qualche giro in più, avrebbe potuto anche raggiungere e superare il pilota italiano.

Beffa perche dopo essere stato superato da Marquez ha subito in sequenza le infilate di Pol Espargaro e Oliveira, per poi "salvarsi" e recuperare una quarta posizione al traguardo che serve al forlivese per accorciare, seppur di poco, lo svantaggio da Quartararo. Da dimenticare infatti il fine settimana del Diablo che nel GP di casa non va oltre il nono posto, complice una pioggia che mai ha mostrato le qualità del pilota francese.

Con Vinales 10° e i ritiri di Rossi e Morbidelli, per Yamaha è un weekend nero. Incubo per il "Dottore", la cui gara è durata appena tre curve a causa di uno scivolone che lo ha tirato subito fuori dai giochi. Per Vale è il terzo "zero" in classifica di fila el'addio al decimo Mondiale è ormai cosa certa.

Undicesimo posto per Joan Mir che riesce a mantenere il secondo posto in classifica generale, ma ora i punti di distacco da Quartararo sono 10.

I RISULTATI DEL GP DI FRANCIA

LA CLASSIFICA E IL CALENDARIO DI MOTOGP