GP Australia: Oncu beffa Sasaki in Moto3, Arbolino vince in Moto2

MOTO3, ONCU BEFFA SASAKI

Gara ricca di colpi di scena a Phillip Island per la Moto3, con il turco Deniz Oncu che nel finale beffa Ayumu Sasaki per il successo finale. Su una pista umida per la pioggia, infatti, il pilota KTM ha la meglio nella volata, col nipponico costretto ad arrendersi a pochi metri dalla bandiera a scacchi dopo aver ereditato in precedenza il primato da Adrian Fernandez caduto a poco dal termine. Sul podio anche Joel Kelso, che nel GP di casa in Australia fa festa piazzandosi davanti a Veijer. Quinto posto per Fernandez, seguito in top 10 da Riccardo Rossi, Furusato, Masia, Bertelle e Fellon. A punti anche Carraro, Nepa, Holgado, Whatley e Yamanaka.