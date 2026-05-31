Gonzalez domina la Moto2 del Mugello, secondo posto in rimonta per Vietti

Il pilota italiano protagonista di un irresistibile rush finale davanti al pubblico di casa

31 Mag 2026 - 13:03
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Assolo di Manuel Gonzalez nel Gran Premio d'Italia della Moto2 al Mugello. Scattato dalla pole position, in sella alla KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP il pilota spagnolo mette a segno la sua terza vittoria stagionale (la seconda consecutiva dopo quella di metà maggio a Barcellona) e allunga ancora in vetta al Mondiale. Secondo gradino del podio in rimonta dalla sesta fila del via per Celestino Vietti (con la Boscoscuro di MB Conveyors SpeedRS Team) che a poche curve dal traguardo infila Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), che viene superato all'ultima curva da Senna Agius - compagno di squadra australiano del vincitore - ma riesce poi a riprendere il secondo posto nello sprint finale sul traguardo. Al suo primo podio al Mugello, il piemontese Vietti conferma il terzo posto nella classifica generale alle spalle del leader Gonzalez e di Izan Guevara (secondo al 34,5 punti), dal quale lo separano ora solo due lunghezze.

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