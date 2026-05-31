Gonzalez domina la Moto2 del Mugello, secondo posto in rimonta per Vietti

Assolo di Manuel Gonzalez nel Gran Premio d'Italia della Moto2 al Mugello. Scattato dalla pole position, in sella alla KTM LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP il pilota spagnolo mette a segno la sua terza vittoria stagionale (la seconda consecutiva dopo quella di metà maggio a Barcellona) e allunga ancora in vetta al Mondiale. Secondo gradino del podio in rimonta dalla sesta fila del via per Celestino Vietti (con la Boscoscuro di MB Conveyors SpeedRS Team) che a poche curve dal traguardo infila Daniel Holgado (CFMOTO Inde Aspar Team), che viene superato all'ultima curva da Senna Agius - compagno di squadra australiano del vincitore - ma riesce poi a riprendere il secondo posto nello sprint finale sul traguardo. Al suo primo podio al Mugello, il piemontese Vietti conferma il terzo posto nella classifica generale alle spalle del leader Gonzalez e di Izan Guevara (secondo al 34,5 punti), dal quale lo separano ora solo due lunghezze.