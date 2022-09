Frecciarossa Bagnaia in arrivo sul binario Mondiale. Quartararo, correre in difesa non basta più

PAGELLE DA MISANO

Sorpassi in pista e nella classifica all'ordine del giorno del quattordicesimo appuntamento del Mondiale

© Getty Images FRANCESCO BAGNAIA: VOTO 10 Dieci ma anche (anzi, soprattutto) quattro: come le vittorie consecutive che lo riportano di prepotenza nel vivo della corsa al titolo. Una sola sbavatura nell'intero weekend: quella che gli costa una fila di penalizzazione sullo schieramento. Ininfluente, ai fini di una dimostrazione di classe che vale anche "avvertimento" al prossimo compagno di squadra. Ma per quello ci sarà tempo nel corso dell'inverno: ora tocca provarci, a mettere il sale sulla coda del Diablo!

© Getty Images

MAVERICK VINALES: VOTO 7,5

Sfonda quota cento (punti) ed entra nella top ten della classifica generale. Per lo spagnolo (ormai sulla linea di rendimento del compagno di squadra) tre piazzamenti sul podio nelle ultime quattro gare: gli manca solo il gradino più alto, quello che Maverick "punta" per la gara di casa di Aragon. A Misano fa tutto per bene, non riesce a stare nel vivo della lotta per la vittoria ma porta a casa un risultato tutta sostanza. Decisamente un pilota rinato, o per meglio dire ritrovato: da Aprilia, soprattutto.

© Getty Images

JACK MILLER: VOTO 4

Gli si offriva su di un piatto d'argento l'opportunità di togliersi una delle ultime soddisfazioni di rosso vestito ed in seconda battuta quella di dare una bella mano alla rincorsa iridata di Bagnaia, levando "facilmente" qualche altro punto a Quartararo. Invece, la scivolata pochi giri dopo il via. Provaci ancora, Jack!

ENEA BASTIANINI: VOTO 7,5

Come anticipato sopra, prove generali di 2023 tra Enea e Bagnaia, che danno vita ad un gran duello per la vittoria. Costringe Pecco agli straordinari, tenta il tutto per tutto all'ultimo giro (come logico che fosse, altrimenti farebbe altro nella vita) ma evita sapientemente di... fare danni e mettere fin da subito in salita un rapporto che sarà giocoforza... stimolante. Si arrende solo sulla linea del traguardo, che taglia 34 millesimi dopo il rivale-amico-compagno, fate un po' voi.

© Getty Images

FABIO QUARTARARO: VOTO 6,5

Trentanove soli punti in saccoccia tra Assen e Misano, conto i cento tondi tondi del rivale Bagnaia: povero Diablo! Ha ancora il pallino in mano ma gli tocca corre ai ripari (e con lui soprattutto la Yamaha) per provare ad arginare il Frecciarossa in arrivo a tutta velocità sul binario del Mondiale. Correre in difesa non può (più) bastare ma Fabio sa come si fa e - anche solo per il calcolo delle probabilità - venderà cara la pelle. Non può piovere per sempre.

ALEIX ESPARGARO: VOTO 5,5

Se la vede per tutto il GP di San Marino e di eccetera eccetera con Quartararo, evidentemente puntando a sentirsi ancora in lizza con il Diablo per il bersaglio grosso, "dimenticandosi" peò di Bagnaia là davanti che infatti mette la freccia (rossa) nei suoi confronti anche nella classifica generale. Fa un solo punto in più del campione in carica (quaranta) nel confronto diretto con il poker vincente di Pecco. Per non parlare del compagno di squadra Vinales che galoppa, anzi scapita per riprendersi il ruolo di punta Aprilia (55 punti da Assen in avanti).

© Getty Images

LUCA MARINI: VOTO 8

Dobbiamo ricrederci, quantomeno concedergli tutte le attenuanti del caso: due quarti posti di fila, migliori piazzamenti della sua stagione. Luca chiude per la seconda volta consecutiva ai piedi del podio e l'exploit di Misano vale allungo in classifica sul compagno di squadra MARCO BEZZECCHI (a terra dopo pochi giri, VOTO 4) che Marini aveva superato di misura nel weekend di Spielberg e che era (ed in fondo resta) accreditato di una curva di crescita dal potenziale ben più elevato. Bene così, in ogni caso: ora servirebbe proprio un podio, per togliere a tutti quanti gli ultimi dubbi.