Forfait di Rins in Giappone, LCR lo ringrazia: "Grazie per averci provato"

GP GIAPPONE

Il ventisettenne spagnolo risente ancora della conseguenze dell'incidente di fine primavera al Mugello

© Getty Images

"Alex Rins è stato dichiarato 'non idoneo' a causa del dolore alla gamba destra al termine delle prove. Siamo orgogliosi dei suoi sforzi. Grazie per averci provato, Alex!" Così il team LCR Honda di Lucio Cecchinello ha ufficializzato il forfait del proprio pilota al termine dei due turni di prove del Gran Premio del Giappone. Troppo forti i dolori alla gamba destra, conseguenza della frattura di tibia e perone riportati da Alex nella gara Sprint del GP d'Italia di sabato 10 giugno scorso al Mugello. Rins aveva chiuso in ultima posizione sia il primo turno di prove libere (a due secondi e quattro decimi da Martin), sia quello decisivo per l'accesso al Q2 delle qualifiche del sabato, a quasi quattro secondi da Binder. Lo sfortunato pilota spagnolo avrà ora un paio di settimane di tempo per migliorare la propria condizione e riprovarci a metà ottobre nel weekend del Gran Premio dell'Indonesia.