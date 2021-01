Fausto Gresini fuori dal coma farmacologico ma ancora in terapia intensiva

MOTOGP

Nuovo aggiornamento sulle condizioni cliniche di Fausto Gresini, ricoverato dal 30 dicembre scorsi all'ospedale Maggiore Carlo Alberto Pizzardi di Bologna, dopo la positivita' al Covid riscontrata subito dopo Natale. Il Team manager imolese - sessant'anni il prossimo 23 gennaio - rimane ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva del nosocomio ma non è più in coma farmacologico.

"Le condizioni generali cliniche di Fausto Gresini sono ancora caratterizzate da importante insufficienza respiratoria. Gli esami eseguiti hanno rilevato che la polmonite interstiziale e' ancora presente e richiede il mantenimento della ventilazione meccanica e una moderata sedazione. Questo consente di mantenere una sufficiente quantita' di ossigeno nel sangue".

