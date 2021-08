E' arrivato il giorno: nel pomeriggio Valentino Rossi svela il proprio futuro

Valentino Rossi ha deciso cosa fare. Quale sarà il suo futuro, in MotoGP o meno, lo rivelerà nel pomeriggio durante una conferenza stampa straordinaria in programma alle 16.15 al Red Bull Ring, sede della prima delle due tappe austriache del Motomondiale. Il "Dottore" ha fatto i conti con un difficile inizio di stagione arrivando in top 10 in una sola occasione, al Mugello. Ha vissuto momenti entusiasmanti nel corso della prima metà di campionato, come il sabato di qualifiche in Qatar e il passo gara dimostrato ad Assen.