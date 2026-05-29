Di Giannantonio: "Time attack ok ma giornata complicata". Bagnaia: "Qui il pilota ci mette una pezza"

"Sì, queste Pre-qualifiche erano le più importanti per me, perché sapevo che rischiando qui almeno sarei partito 12°, sia nella Sprint che nella gara lunga. Mal che vada partirò lì a metà gruppo, ma vediamo domani come mi sveglio. La cosa più importante per me oggi è che mi sono operato per provare a 'liberare' questo nervo (il nervo radiale, ndr) e non mi ha dato problemi. Per me è stata la cosa più importante. Ovviamente devo avere pazienza perché ancora mi sento male sopra la moto, ma adesso dovrò lavorare più sul muscolo, visto che il nervo per il momento sta lavorando bene".