PROVE LIBERE 1

Di Giannantonio "apre" il Mugello, Aprilia brilla solo con Martin

Il pilota romano conferma anche in Toscana il suo momento di grande forma

di Stefano Gatti
29 Mag 2026 - 11:45
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Il fine settimana del Gran Premio d'Italia scatta con il miglior tempo di Fabio Di Giannantonio sulla pista del Mugello inizialmente ancora umida a causa della pioggia notturna. Un minuto, 46 secondi e 242 millesimi il tempo stampato dal pilota italiano in sella Ducati "targata" VR46, con un vantaggio di 369 millesimi sul Aprilia ufficiale di Jorge Martin. A chiudere la prima fila "virtuale" è il giapponese Ai Ogura (+0.438) con un'altra RS-GP, quella del cliente USA Trackhouse. Il rientrante Maverick Vinales è quarto con la migliore delle KTM (quella Tech3), mentre Jack Miller chiude la top five riportando in alto la Yamaha (Pramac). Sesto tempo per Pedro Acosta (KTM Red Bull) davanti a Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e a Francesco Bagnaia che nel finale del turno va lungo nella ghiaia della via di fuga della curva San Donato (la prima dopo il rettilineo dei box) e la appoggia a terra, chiudendo lì le sue prove. Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) e Franco Morbidelli con l'altra Ducati VR46 sigillano la top ten. Non va oltre il quattordicesimo tempo di mattinata Marco Bezzecchi: il leader dle Mondiale incassa un secondo e 173 millesimi di ritardo dal vertice della classifica. Alle sue spalle il rientrante Marc Marquez, staccato di soli quattro millesimi da "Bez". Sedicesimo tempo per Michele Pirro che sostituisce Alex Marquez in sella alla Ducati Gresini, diciassettesimo per Enea Bastianini con la seconda KTM Tech3.

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