Dal rosso al blu: Augusto Fernandez nuovo collaudatore Yamaha

"Yamaha Motor Co.Ltd. e Yamaha Motor Racing sono lieti di dare il benvenuto ad Augusto Fernandez nella famiglia Yamaha. L'esperto pilota della MotoGP si unirà al programma Yamaha Factory Racing MotoGP Test Team assumendo il ruolo di Official MotoGP Test Rider per la stagione 2025". La Casa di Iwata lancia così l'ingaggio del pilota spagnolo che andrà a rinforzare il team in veste di collaudatore. Fernandez ha due anni di esperienza in MotoGP e sei anni in Moto2, incluso un titolo del Campionato del Mondo Moto2 ottenuto nel 2022. L'ex compagno di squadra di Pedro Acosta in sella alla GasGas Tech Tech esordirà nel suo nuovo ruolo in sella alla YZR-M1a partire dal prossimo test shakedown della MotoGP, in programma a Sepang da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio. Augusto prenderà poi parte ai test ufficiali Irta e ai test privati Yamaha, come anche ai diversi eventi wildcard, con l'obiettivo di aiutare gli ingegneri Yamaha nel loro programma di sviluppo della moto MotoGp.