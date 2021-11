Da Quartararo a Bagnaia, la MotoGP omaggia Rossi: "Un idolo". "Nessuno dimenticherà quello che ha fatto"  

L'OMAGGIO DELLA MOTOGP

'Pecco' in conferenza stampa: "Devo ringraziarlo per tutto il lavoro fatto con me e in generale con l'Academy"

"Devo ringraziarlo per tutto il lavoro fatto con me e in generale con l'Academy. Ho avuto la fortuna di potermi allenare con lui. Oggi è una giornata dura, anche se sappiamo che doveva arrivare, nessuno si dimenticherà tutto quello che ha fatto". Francesco Bagnaia rende omaggio a Valentino Rossi nel corso della conferenza stampa in vista del GP della Comunità Valenciana, l'ultimo del 9 volte Campione del Mondo. "C'è una sensazione di tristezza, Vale è una leggenda delle moto. Mi ha ispirato, per me è stato un idolo come lo è stato per molti di noi. Dobbiamo congratularci con lui per la sua incredibile carriera", ha dichiarato il fresco campione del Mondo Fabio Quartararo.

"Voglio concludere al meglio, per me è ottimo avere un’altra possibilità dopo Portimao - ha proseguito Quartararo - Qui sono stato veloce nel 2019 e nel 2020, voglio concludere al meglio. Nelle qualifiche sono sempre andato forte in stagione, è stata una chiave per il mio titolo mondiale”. Desidera continuare il suo bel finale di stagione Bagnaia: “Voglio essere competitivo, qui non lo sono mai stato. Quest’anno vorrei poter essere veloce, per la prima volta. L’anno scorso per me è stato un disastro, ora voglio essere competitivo”. Per Petrucci è invece il momento di salutare la MotoGP: "Vengo qua per divertirmi e riuscire a fare gli ultimi chilometri qui in MotoGP nel migliore dei modi. È stato un bel percorso, dieci anni fa nessuno mi conosceva e non conoscevo nessuna pista. Ho fatto molta strada e mi sono divertito molto durante tutti questi anni”.

Termina invece la stagione da campione in carica di Joan Mir, che quest’anno ha avuto qualche difficoltà con la sua Suzuki. Lo spagnolo ricorda: “A Valencia ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita, voglio vedere come va la moto. Spero di poter sfruttare questo week end, voglio ritrovare il feeling giusto migliorando sessione dopo sessione, come è già avvenuto a Portimao”.