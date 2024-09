Da Capirossi a Bastianini: le cento vittorie della Ducati

MOTOGP

Il primo successo nel 2003, poi metà dei successi complessivi sono arrivati tra il 2020 e il 2024. Nessun costruttore europeo era arrivato a questi numeri

Il Gran Premio dell'Emilia-Romagna disputato al Misano World Circuit Marco Simoncelli è destinato a rimanere nella storia del motociclismo. Grazie alla vittoria di Enea Bastianini con la Desmosedici GP del Ducati Lenovo Team, Ducati ha ottenuto la sua 100esima vittoria in MotoGP: un traguardo importante per la Casa di Borgo Panigale raggiunto in un contesto unico, quello della gara di casa sul tracciato situato nel cuore della Motor Valley, a pochi chilometri dalla sede bolognese.

Vedi anche Motogp MotoGP, le pagelle del GP dell'Emilia Romagna: Bastianini bestiale, Bagnaia beffato Ducati entra così a far parte di una ristrettissima élite di costruttori in grado di raggiungere i 100 successi in MotoGP, che comprende solamente altre due Aziende. Ducati è anche la prima Casa europea ad ottenere questo risultato. Il successo di Bastianini ha permesso a Ducati, inoltre, di centrare il sesto Titolo Mondiale Costruttori della sua storia, quando ancora mancano 6 Gran Premi al termine della stagione 2024. Per la Casa motociclistica bolognese si tratta del quinto Titolo Costruttori consecutivo dal 2020.

© Ufficio Stampa

Fu proprio nel 2020 che Ducati festeggiò il primo importante traguardo delle 50 vittorie in MotoGP grazie alla vittoria conquistata da Andrea Dovizioso (14 vittorie in totale) sul circuito di Spielberg in Austria. Fino a quel momento, oltre a lui, altri 6 piloti erano riusciti a portare la Rossa di Borgo Panigale al successo. Il primo fu ovviamente Loris Capirossi (autore di 7 vittorie complessive con Ducati) al Montmelò nel 2003, anno di debutto di Ducati in MotoGP. Seguirono poi le incredibili vittorie di Casey Stoner (23), primo Campione del Mondo con la Desmosedici nel 2007; Troy Bayliss (1), che fresco del titolo iridato Superbike partecipò al GP della Comunità Valenciana nel 2006 in sostituzione dell’infortunato Gibernau e vinse la gara; Andrea Iannone (1), Jorge Lorenzo (3) e Danilo Petrucci (2).

Nell’arco di quattro anni, Ducati si è imposta come il riferimento nel mondo delle Corse ed è riuscita a dimostrare questa superiorità tecnica conquistando altri 50 successi e tornando contemporaneamente a vincere il Titolo Mondiale Piloti dopo 15 anni. Francesco Bagnaia, due volte Campione del Mondo con Ducati nel 2022 e nel 2023, è attualmente il pilota più vincente con la Desmosedici GP, avendo firmato ben 25 dei 100 successi finora ottenuti dalla Rossa nella classe regina. Per il vincitore odierno Enea Bastianini quella ottenuta a Misano è stata la settima vittoria in MotoGP in sella a Ducati. Nel 2021, Jack Miller (3) ottenne il primo successo con la Desmosedici GP in Spagna, alla quale seguirono altre due vittorie. Nello stesso anno è arrivata anche la prima vittoria per un pilota di un team satellite Ducati, quella di Jorge Martín con la Desmosedici GP del team Pramac Racing. L’attuale leader del Mondiale e vicecampione del Mondo lo scorso anno, conta attualmente 7 successi con Ducati. Marco Bezzecchi, pilota del VR46 Racing Team ha invece ottenuto 3 vittorie con la Desmosedici GP, mentre uno è il successo che porta il nome del suo compagno di squadra Fabio Di Giannantonio. Anche Johann Zarco ha contributo con una vittoria nel 2023 in Australia, mentre Marc Márquez (Gresini Racing MotoGP) conta due successi, tra cui il più recente quello ottenuto a Misano due settimane fa nel GP di San Marino e della Riviera di Rimini.

LE STATISTICHE

-Ducati ha totalizzato 100 vittorie in MotoGP con 15 piloti diversi. Il pilota con il maggior numero di successi con la Desmosedici GP è Francesco Bagnaia (25). Seguono Casey Stoner (23), Andrea Dovizioso (14), Enea Bastianini (7), Loris Capirossi (7), Jorge Martín (7), Jorge Lorenzo (3), Jack Miller (3), Marco Bezzecchi (3), Danilo Petrucci (2), Marc Márquez (2), Troy Bayliss (1), Andrea Iannone (1), Johann Zarco (1) e Fabio Di Giannantonio (1)

-Il 2023 è stato l’anno in cui Ducati ha ottenuto il maggior numero di vittorie in MotoGP: 17

-Ducati conta 13 vittorie nella stagione attuale

-Ducati ha trionfato su 26 diversi circuiti: Spielberg (9), Lusail (8), Mugello, Sepang, Motegi e Misano (7), Le Mans, Valencia, Barcellona, Phillip Island e Jerez (5), Assen ed Aragon (4), Sachsenring, Brno, Portimão e Silverstone (3), Donington Park (2), Austin, Termas de Rio Hondo, Buriram, Laguna Seca, Buddh International Circuit, Istanbul, Mandalika e Shangai (1)

-Oltre alle 100 vittorie, la casa di Borgo Panigale vanta 296 podi nella classe regina

-Nelle stagioni 2023 e nel 2024, Ducati non è mai rimasta per più di un GP senza vincere

-Per Ducati sono 22 vittorie negli ultimi 23 GP: la sequenza attuale è di 11 vittorie (record)

-Ducati vanta 19 monopoli del podio, incluso quello conquistato nel Gran Premio dell’Emilia-Romagna