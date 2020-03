Coronavirus, la MotoGP cambia calendario: Thailandia a ottobre, Aragon anticipato

L'emergenza Coronavirus ha cambiato il calendario del campionato mondiale di MotoGP 2020, e non solo. Dopo l'annullamento del GP del Qatar per la classe regina e il rinvio di quello da disputarsi in Thailandia, FIM, IRTA e Dorna hanno ridisegnato le date in questione annunciando la nuova sequenza di appuntamenti. Il GP di Thailandia si correrà nel weekend 2-4 ottobre, mentre il GP di Aragon è stato anticipato al 27 settembre.