Collare d'Oro CONI per Francesco Bagnaia e Andrea Adamo

Il campione torinEse e quello siciliano premiati per i loro titoli itidato nella MotoGP e nel motocross MX2

© CONI I Collari d’Oro sono la più alta onorificenza dello sport italiano. Vengono consegnati agli atleti che, nel corso della stagione, hanno rappresentato il nostro Paese conquistando grandi risultati internazionali. Nel 2023 il CONI ha assegnato il prestigioso riconoscimento a Francesco Bagnaia (Campione del Mondo MotoGP), Andrea Adamo (iridato MX2) e ad oltre 70 atleti azzurri d’élite. Accompagnati dal Presidente FMI Giovanni Copioli e dal Vice Segretario Generale FMI Giorgia Santini, hanno ritirato il premio dalle mani del Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e del Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati, Luigi Dall’Igna (Direttore Generale Ducati Corse) - intervenuto nell’occasione in rappresentanza di Francesco Bagnaia - e lo stesso Andrea Adamo.

Per Francesco Bagnaia si tratta del terzo collare d'Oro in carriera dopo quelli del 2018 (Moto2) e del 2022 (MotoGP). Prima volta per Andrea Adamo, campione del mondo MX2 al termine di una stagione sorprendente.

"Il Mondiale MotoGP si è deciso all'ultimo Gran Premio al termine di una sfida tra due piloti con la stessa moto", ha dichiarato Dall'Igna. "Abbiamo vissuto momenti emozionanti all'insegna della sportività, e questo credo sia stato l'aspetto più importante. Forse nella seconda parte di stagione Bagnaia non era il più veloce, ma ha dimostrato di essere un grande campione. Complimenti a lui, che è molto dispiaciuto di non poter ritirare questo premio”.

"Ad inizio stagione ragionavo di gara in gara e pensavo a divertirmi, ma dopo alcuni round le cose sono cambiate e abbiamo dovuto rivedere gli obiettivi. A metà stagione ho veramente iniziato a pensare al campionato. Sono orgoglioso di essere stato il primo italiano a vincere un Campionato del Mondo di Motocross dopo Tony Cairoli". (Andrea Adamo)

“Da anni ormai i nostri piloti, grazie ai loro incredibili risultati, partecipano alla Cerimonia dei Collari d’Oro del CONI”, ha sottolineato il Presidente FMI Giovanni Copioli. “Francesco Bagnaia e Andrea Adamo sono stati protagonisti di una stagione fantastica, in cui hanno messo in mostra doti sportive e umane che oggi sono state riconosciute da tutto il mondo dello sport azzurro. Entrambi sono l’espressione di un movimento motociclistico italiano in continua crescita, trend rappresentato ottimamente anche dalle vittorie di altri piloti azzurri in diverse specialità. Questa Cerimonia dei Collari d’Oro ha chiuso un 2023 davvero ricco di soddisfazioni”.