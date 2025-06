Brembo, al Mugello continua la festa per i 50 anni nel motorsport

RCS Corsa Corta Limited Edition - Brembo festeggia il 50° anniversario con un kit esclusivo

Brembo celebra il suo 50º anniversario nel mondo delle competizioni con un’iniziativa ad hoc, che unisce tradizione l’innovazione di un brand diventato oggi un leader globale. In occasione di questo importante traguardo, verrà lanciato un esclusivo kit RCS Corsa Corta Limited Edition, prodotto in soli 500 esemplari numerati. Pensato per gli appassionati e i professionisti del Motorsport, il kit include una pompa freno all'avanguardia, dotata di perno leva in titanio utilizzato in MotoGP e una tampografia dorata che richiama il simbolo Brembo.

Il serbatoio del fluido freno, presente nel kit, è caratterizzato da un tappo in alluminio ricavato dal pieno, con il simbolo Brembo in oro, mentre un polsino nero celebrativo con logo dorato completa l’insieme. Ogni dettaglio è racchiuso in una confezione speciale, dedicata ai 50 anni di storia nel Racing, pensata per riflettere la qualità e il prestigio del brand.