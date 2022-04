Bastianini: “Portimao sempre speciale, ma occhio all’incognita meteo”

MOTO GP

L’azzurro del team Gresini, leader della classifica generale, verso la gara in Portogallo: “Sarà difficile restare davanti”

Parte il conto alla rovescia per il Gp di Portimao, in Portogallo, quinto appuntamento del Motomondiale domenica alle 14. Nella consueta conferenza stampa, il leader della classifica generale Enea Bastianini (team Gresini) ritrova il circuito dove ha vinto la Moto2 nel 2020: “Tornare qui è sempre speciale, dovremo però stare attenti al meteo”. Gli fa eco Alex Rins: “Pioggia e vento saranno decisivi”, fiducia per Marc Marquez: “Siamo pronti”. Getty Images

Domenica alle 14 si corre in Portogallo il Gp di Portimao, quinta gara stagionale del Motomondiale che in questo momento vede in testa il pilota azzurro Enea Bastianini in sella alla Ducati Desmosedici del team Gresini Racing. “Su questo circuito ho vinto il titolo di Moto2 nel 2020 quindi per me è sempre un posto speciale in cui tornare” dice il 24enne riminese, che predica comunque prudenza: “Sarà difficile stare davanti, non me l’aspettavo in questo momento della stagione. Siamo molto motivati come team ma le previsioni meteo sono incerte quindi dovremo stare attenti anche alle condizioni atmosferiche”.

A inseguire Bastianini c’è Alex Rins (Suzuki), distante cinque punti in classifica. Anche per lo spagnolo incombe l’incognita meteo: “Sembra che venerdì e sabato ci saranno pioggia e vento, quindi sarà fondamentale tenere d’occhio le previsioni e muoversi di conseguenza”. Poi uno sguardo al futuro più lontano: “Il mio rinnovo di contratto? Stiamo parlando e siamo tutti fiduciosi”.

Presente in conferenza stampa anche Marc Marquez (Honda), autore di una splendida rimonta nell’ultimo MotoGp e ottimista per domenica: “Abbiamo avuto il tempo di preparare al meglio questa gara, sono fiducioso e abbiamo corretto gli errori delle ultime settimane. Devo capire al meglio la nuova moto, ma siamo sulla strada giusta”. Lo spagnolo è affezionato al circuito di Portimao, che ha visto il suo rientro lo scorso anno dopo la lunga assenza dalle gare per i noti problemi fisici e di salute: “E’ emozionante tornare qua, l’anno scorso è stato molto bello e voglio ripetere l’esperienza di dodici mesi fa”.

Anche Jack Miller della Ducati, reduce dal podio in Texas (terzo posto) punta a replicare l’ottima prova di due settimane fa: “Dobbiamo dare continuità a quanto fatto ad Austin, questo circuito mi piace molto, ho già conquistato due podi qui in passato, quindi ci sono tutte le condizioni per fare ancora bene”.