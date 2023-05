Bastianini ancora ai box: per Danilo Petrucci ritorno in MotoGP nella "sua" Le Mans

© Getty Images

Sarà Danilo Petrucci a sostituire Enea Bastianini in sella alla seconda Ducati del team ufficiale nel Gran Premio di Francia, in programma dal 12 al 14 maggio. Il recupero dall'infortunio alla spalla dopo l'incidente di fine marzo a Portimao costringe il pilota romagnolo a rinviare ancora il suo debutto in sella alla Desmosedici factory. Per Petrucci, impegnato nel Mondiale Superbike dopo le esperienze alla Dakar e in MotoAmerica SBK (vicecampione 2022), si tratta di del ritorno in sella alla Ducati e l'occasione sarà molto speciale, visto che proprio a Le Mans tre anni fa il ternano ottenne in sella alla Desmosedici factory la sua seconda e più recente vittoria nella premier class, sfruttando anche la sua abilità sull'asfalto bagnato.