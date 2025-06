Mezzaroma, "Sport fondamentale per salute e presidio benessere"

"La sedentarietà aumenta i rischi per la salute della popolazione, fin dai primi anni di vita. L'attività fisica, invece, praticata con regolarità ha grande efficacia sul piano preventivo e terapeutico nei confronti di patologie quali, ad esempio, obesità, diabete e ipertensione". Così il presidente di Sport e Salute, Marco Mezzaroma, in occasione degli Stati Generali della Prevenzione a Napoli. "Con i nostri progetti e iniziative su tutto il territorio, come "Scuola Attiva" negli istituti scolastici, - ha sottolineato Mezzaroma - siamo impegnati in prima linea nel contrasto alla sedentarietà, soprattutto tra i ragazzi, e nella diffusione dei corretti stili di vita. Ogni euro investito in progetti sportivi è in grado di generarne oltre quattro in ritorni sociali, migliorando alcuni indicatori chiave, come la salute".