GP ARGENTINA

Il pilota della Ducati: “Sono curioso di testare i nostri progressi, ma è presto per pensare al Mondiale”. Bezzecchi: “Non ci aspettiamo podi ogni gara”

MotoGP, le foto del GP del Portogallo















1 di 9 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 9 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Alla viglia del weekend di MotoGP in Argentina, Francesco Bagnaia ha parlato in conferenza stampa: “L’anno scorso qui abbiamo avuto difficoltà, quindi sono curioso di testare i nostri progressi. Dovremo confermare il nostro potenziale per fare più punti possibile. Sicurezza? Serve più chiarezza”. Molto realismo invece per Marco Bazzecchi dopo il terzo posto di Portimao: “Siamo in fase di apprendimento, non ci aspettiamo podi ogni gara”.

Vedi anche Motogp Caso Marquez, rinviato alla Corte d'Appello della MotoGP il ricorso della Honda

Ancora un weekend di MotoGP all’orizzonte. Questa volta si corre in Argentina, con Pecco Bagnaia che vuole replicare la vittoria di Portimao: “Sono curioso per la gara, l’anno scorso eravamo molto indietro su questo circuito. Domenica invece dovremo confermare il nostro potenziale, cercheremo di fare del nostro meglio, anche sotto la pioggia, per capire a che punto siamo”. Sugli avversari: “Auguro a Marquez e Bastianini di tornare presto in pista. Viñales e Bezzecchi sono vicini in campionato. Quartararo ha dimostrato di avere un buon passo, anche se non ha finito bene in Portogallo. Ora è troppo presto per fare previsioni, ad Austin avremo un quadro più chiaro. Nel frattempo dobbiamo pensare gara per gara, perché è molto facile perdere punti. Sarà una lunga stagione quindi dovremo fare più risultati possibili”. Una battuta anche sulle polemiche post Portimao: “Penso che ci sia bisogno di maggiore chiarezza, sulla sicurezza e sulle sanzioni. È difficile capire cosa bisogna fare e con quali basi decidano, per questo servirebbe più trasparenza”.

VINALES: "PIEDI PER TERRA MA GRANDI OBIETTIVI"

Sulla stessa lunghezza d’onda Maverick Viñales: “Bisogna avere fiducia nell’operato dei commissari, che non hanno un lavoro facile. Gli incidenti fanno parte del mestiere, ma noi piloti vorremmo avere le idee più chiare”. Sul secondo posto in Portogallo: “Lo scorso weekend abbiamo mostrato grande potenziale e velocità, vogliamo ripeterci ogni sessione e ottenere il massimo dalla nostra Aprilia. Rispetto allo scorso anno, quello che è cambiato è il gruppo. Il set up della moto è molto più vicino al mio stile di guida, scorre meglio ed è quello che mi è mancato la scorsa stagione. Noi vogliamo il massimo: siamo realisti, abbiamo i piedi piantati a terra, ma anche grandi obiettivi. Io so di avere la velocità necessaria per essere davanti ogni gara, continueremo a lottare”.

BEZZECCHI: "NON MI ASPETTO PODI OGNI GARA"

Entusiasmo contenuto invece per Marco Bezzecchi, terzo lo scorso weekend: “Sono felice di come sono andato nella prima gara della stagione, ma dobbiamo continuare a spingere. Siamo ancora in una fase di apprendimento, per cui non ci aspettiamo podi ogni gara”.

QUARTARARO: "IL POTENZIALE C'E', RESTO FIDUCIOSO"

Fabio Quartararo ha parlato delle difficoltà incontrate con la sua Yamaha in questo inizio di stagione: “Il problema è simile tanto in qualifica quanto in gara, ma dobbiamo assolutamente risolvere queste questioni per tornare competitivi. Il potenziale c’è, si tratta però di lottare con gli altri e preparare al meglio sorpassi che non saranno facili. Io resto comunque fiducioso, la stagione è lunga e lavoreremo con calma per tornare ai nostri livelli”.

ALEX MARQUEZ: "MARC STA BENE, MA NON E' CONTENTO"

Inevitabile, per Alex Marquez, la domanda sulle condizioni del fratello Marc: “Non so quando potrà tornare, sta bene ma è la seconda volta che deve saltare il Gp d’Argentina e ovviamente non ne è contento”.