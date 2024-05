Bagnaia esorcizza Barcellona, Martin si accontenta e gode, Espargaró bravo e... furbo

LE PAGELLE DI BARCELLONA

© Getty Images JORGE MARTIN: VOTO 8,5 Brilla meno nel formato esplosivo della Sprint e perde sulla distanza il duello domenicale con Bagnaia. Meno Martinator del solito ma attenzione, Jorge lascia Barcellona con un bottino di ventisei punti, uno in più del diretto rivale nella corsa al titolo ma soprattutto con una gara in meno al termine. Certo, la strada è ancora lunghissima ma il suo margine nella classifica generale ammonta ormai a trentanove punti.

© Getty Images

FRANCESCO BAGNAIA: VOTO 7

La prima vittoria a Barcellona (e la terza del 2024) nasce dalle ceneri della Sprint della vigilia, anzi della ghiaia della curva cinque. Bagnaia si riscatta con una performance domenicale attenta e lungimirante, che non lascia scampo a Martin. Due su due per Pecco proprio in casa del nemico (dopo Losail il torinese aveva fatto centro a Jerez). Proprio il lancio che ci voleva per il Mugello, che già bussa alle porte.

PEDRO ACOSTA: VOTO 5,5

Cade, si rialza e - dopo il podio Sprint - riagguanta la zona punti anche di domenica. Sta seguendo un itinerario preciso, fatto di alti e bassi che la predestinazione inevitabilmente esaspera. È però perfettamente nel ruolino di marcia che porta molto in alto. Serve solo non precipitare i tempi

© Getty Images

ALEIX ESPARGARÓ: VOTO 7,5

Un weekend apparentemente già scritto: annuncia il ritiro a fine stagione, poi vince la gara Sprint e si ferma solo ai piedi del podio nel GP casa sua. Già scritto sì, ma lui ci mette la firma. Approfitta delle cadute di Bagnaia al sabato e di Acosta alla domenica, colpi di fortuna che nulla tolgono ai suoi meriti. Bravo anche - o meglio attento - ad annunciare il ritiro sulle cure di casa, dove sapeva di poter lasciare il segno!

MARC MARQUEZ: VOTO 8

Il Cannibale si lecca i baffi: Marc è l'unico a salire sul podio di Barcellona sia al sabato che alla domenica, i entrambi i casi rimontando da metà schieramento. Due soli punti meno di Bagnaia nella classifica piloti: per il titolo c'è anche lui!

ENEA BASTIANINI: VOTO 5

Atterrato a Barcellona a pari punti con Marquez, Enea lascia la Spagna con venti punti di ritardo sull'otto volte iridato che punta a soffiarli la Desmosedici ufficiale. Un fine settimana sottotono che non fa bene alle sue residue chances di rimanere nel team factory di Borgo Panigale.

© Getty Images

RAUL FERNANDEZ: VOTO 6,5

Lo spagnolo di Aprilia Trackhouse fa sognare i suoi con una bella performance in qualifica, è protagonista ma rovina a terra nella Sprint, poi ci ragiona su e non per niente porta a casa un buon sesto posto nel formato lungo della domenica. Più che la performance del weekend catalano, occorre sottolineare la progressione del ventiquattrenne madrileno che - dopo due passaggi a vuoto nei primi due GP, ha regolarmente marcato punti iridati a partire da Austin.

MAVERICK VINALES: VOTO 4

Ancora a proposito di Aprilia: un fine settimana trascurabile, anzi proprio da dimenticare per Maverick. Non tanto e non solo per il confronto diretto con il compagno di squadra. Lo spagnolo fa esperienza di un GP di Catalunya nel quale fatica a rimanere nella top ten della Sprint e ne rimane poi escluso davanti alla bandiera a scacchi del GP full distance. Non basterà un Mugello di pieno rilancio per convincere i suoi detrattori.