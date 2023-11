MotoGP, Bagnaia campione se... le possibili combinazioni

BAGNAIA CAMPIONE SE, LE COMBINAZIONI POSSIBILI

Per fare quattro punti in più, Bagnaia dovrebbe vincere sabato con Martin dal terzo posto in giù all'arrivo. In caso di secondo posto, Martin dovrebbe arrivare quinto o peggio. In caso di terzo posto, a Bagnaia servirebbe un settimo posto in giù del suo rivale. Poi le altre combinazioni prevedono Bagnaia quarto e Martin ottavo (o peggio), Bagnaia quinto e Martin nono (o peggio) oppure Bagnaia sesto e Martin dal decimo posto in giù. Ultima chance, col ritiro dello spagnolo a Bagnaia servirebbe dal sesto posto in su. Negli altri casi, si andrebbe a domenica.