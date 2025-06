Aragon: Bagnaia, caccia al rilancio in casa del "nemico"

Dopo due "passaggi a vuoto" (si fa per dire) a Le Mans e a Silverstone (peraltro limitati al GP full distance), la premiata ditta Fratelli Marquez punta ad impadronirsi di nuovo del centro della scena nel Gran Premio di Aragona del weekend in avvicinamento. Prima di Johann Zarco (in Francia con la Honda LCR) e di Marco Bezzecchi (in Inghilterra con la Aprilia factory), ad interrompere lo strapotere di Marc (soprattutto) e Alex Marquez era stato il solo Francesco Bagnaia, vincitore ad Austin. Proprio la tappa texana (o meglio il successivo Gran Premio del Qatar) aveva segnato l'inizio di un'involuzione nella performance di Pecco che fino al GP delle Americhe era riuscito a tenere in qualche modo la scia del proprio compagno di squadra e del pilota del Team Gresini. Da lì in avanti però la mancanza di feeling tra il pilota italiana e la sua moto si è fatta via via più evidente e grave, tanto che l'ottavo appuntamento iridato è giù un "dentro o fuori": per la corsa al titolo e forse anche per la prosecuzione del rapporto tra Bagnaia e Ducati Corse, al di lè della naturale scadenza (2027) dell'attuale contratto che lega il tre volte campione del mondo alla Casa di Borgo Panigale. Le tre gare di giugno (Aragon subito, il Mugello e poi Assen nella seconda metà del mese) sono altrettanti passaggi obbligati per un rilancio necessario, anzi inderogabile.