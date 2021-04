Aprilia apre a Dovizioso: "Wild card? Se lui vuole non ci tiriamo indietro"

Una sessione di prove a Jerez de la Frontera per far scoccare l'amore? Potrebbe essere successo tra Aprilia e Andrea Dovizioso, ma è ancora presto per parlarne. A far sognare gli appassionati ci ha pensato Massimo Rivola, amministratore delegato della scuderia italiana, che non si è tirato indietro nell'ipotizzare un possibile ritorno in sella dell'ex Ducati: "Wild card per lui quest'anno? Se volesse farla noi non ci tiriamo indietro".