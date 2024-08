Aldeguer con la Ducati Gresini: due anni di contratto 

MOTOGP

Il diciannovenne spagnolo occupa attualmente la quinta posizione nella classifica generale della Moto2

© Gresini Racing Press Office Il passaggio alla MotoGP con Ducati era già dalla metà dello scorso mse di marzo tempo nero su bianco, ora è arrivato anche... il colore ufficiale: Fermin Aldeguer debutterà in premier class nel 2025 in sella alla Desmosedici azzurra di Gresini Racing. Contratto biennale per il diciannovenne talento di Murcia quest’anno in sella alla Boscoscuro SpeedUp nella classe intermedia, con la quale ha vinto la scorsa primavera il GP di Spagna di Jerez de la Frontera e più recentemente quello di Germania al Sachsenring. Contestualmente all'annuncio dell'arruolamento di Aldeguer (e in avvicinamento al weekend del GP di Aragon) il team faentino ha definito anche il prolungamento della collaborazione con Ducati fino al 2026. Una collaborazione sempre più stretta quella tra Gresini Racing e Ducati Corse che (per rimanere nel campo "cromatico") nel recente passato ha portato prima Enea Bastianini e (a partire dalla prossima stagione) Marc Marquez a vestirsi del rosso ufficiale Ducati. A fianco di Aldeguer nel garage del team guidato da Nadia Padovani ci sarà Alex Marquez, riconfermatissimo per i prossimi due anni.



© Gresini Racing Press Office

FERMIN ALDEGUER

“Sono felicissimo di entrare a far parte della famiglia Gresini, è un’opportunità incredibile poter debuttare in MotoGP con questo fantastico team nel quale hanno corso grandissimi piloti e con la miglior moto della griglia. Spero di adattarmi rapidamente alla GP24, ci sarà da fare un passo alla volta, ma c’è tantissima voglia di essere già a Valencia per i primi test del prossimo anno. Un ringraziamento a Nadia e a Gigi per la fiducia, sarà ripagata. Desidero ringraziare Ducati e in particolare Gigi Dall’Igna per la fiducia che hanno avuto in me fin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato a parlare. Ringrazio Luca Boscoscuro per tutto quello che abbiamo vissuto e per quello che ancora ci aspetta in quest’anno insieme. Ringrazio anche la mia famiglia, il mio manager Hector Faubel e tutti coloro che in un modo o nell’altro mi aiutato ad arrivare fin qui. Ora che so cosa mi riserva il futuro, è il momento di concentrarsi solamente su questa stagione dove mi aspetta una grande sfida in Moto2. Darò il massimo per lasciare questa categoria a testa alta con i migliori risultati possibili prima di affrontare la



NADIA PADOVANI GRESINI

“La famiglia è il concetto su cui si basa la nostra squadra e in generale la nostra storia nel mondiale. È un grande piacere per noi accogliere uno dei giovani più promettenti del Campionato e sarà nostro compito proteggerlo e farlo crescere fino ai risultati che da sempre ci contraddistinguono. Sarà con noi per le prossime due stagioni e anche Ducati rimarrà nel nostro box almeno fino al 2026. Quindi siamo doppiamente felici, benvenuto Fermin!”



LUIGI DALL’IGNA (DIRETTORE GENERALE DUCATI CORSE)

“Siamo davvero felici di poter proseguire la nostra collaborazione con la famiglia Gresini fino al 2026. Il team capitanato da Nadia ha saputo raggiungere traguardi importanti in questi anni, dimostrando tutta la sua forza e la sua professionalità. Il Team Gresini Racing è anche riuscito a portare al successo piloti diversi, alcuni molto giovani. Per questo, siamo sicuri sia la struttura ideale per accogliere Fermin Aldeguer e accompagnarlo nel suo debutto in MotoGP. Ringrazio ancora una volta Nadia e tutta la famiglia Gresini. Non vediamo l’ora di vivere altre importanti emozioni insieme. Sono molto contento di questo accordo perché Aldeguer è uno dei piloti più forti della nuova generazione del motomondiale. Negli ultimi anni abbiamo seguito la sua evoluzione e durante la stagione scorsa ha dimostrato una velocità incredibile. È un ragazzo molto giovane con potenziale e caratteristiche per far bene e noi gli daremo tutto il supporto tecnico per farlo crescere”.