Acosta brucia Bezzecchi in prequalifica, Bagnaia e Martin dal Q1

Pedro Acosta in gran forma nella prequalifica valenciana. Il pilota ufficiale KTM sigla in un minuto, 29 secondi e 240 millesimi la miglior prestazione di giornata, con un vantaggio di 53 soli millesimi nei confronti di Marco Bezzecchi con la Aprilia factory e di 185 su Franco Morbidelli con la più veloce delle Ducati, quella targata VR46. Quarto tempo per Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.233) che precede la Aprilia Trackhouse di Ai Ogura a chiudere la top five a 315 millesimi da Acosta. Dalla sesta alla decima posizione Jack Miller che era stato il più veloce del primo turno di prove libere con la Yamaha Prima Pramac, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini, Joan Mir su Honda HRC e Fabio Quartararo (Yamaha Monster), tutti ammessi direttamente al Q2 del sabato, la fase finale delle qualifiche.