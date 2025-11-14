Acosta brucia Bezzecchi in prequalifica, Bagnaia e Martin dal Q1

© Getty Images
Il pilota spagnolo della KTM mette tutti in riga e si candida per la pole dell'ultimo atto stagionaledi Stefano Gatti
Pedro Acosta in gran forma nella prequalifica valenciana. Il pilota ufficiale KTM sigla in un minuto, 29 secondi e 240 millesimi la miglior prestazione di giornata, con un vantaggio di 53 soli millesimi nei confronti di Marco Bezzecchi con la Aprilia factory e di 185 su Franco Morbidelli con la più veloce delle Ducati, quella targata VR46. Quarto tempo per Alex Marquez (Ducati Gresini, +0.233) che precede la Aprilia Trackhouse di Ai Ogura a chiudere la top five a 315 millesimi da Acosta. Dalla sesta alla decima posizione Jack Miller che era stato il più veloce del primo turno di prove libere con la Yamaha Prima Pramac, Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Fermin Aldeguer con la Ducati Gresini, Joan Mir su Honda HRC e Fabio Quartararo (Yamaha Monster), tutti ammessi direttamente al Q2 del sabato, la fase finale delle qualifiche.
Restano fuori dall'accesso diretto alla fase finale delle qualifiche tra gli altri Francesco Bagnaia (autore del quattordicesimo tempo a 593 millesimi dalla vetta) e il rientrante Jorge Martin che in sella alla Aprilia RS-GP factory contraddistinta dal numero uno non va oltre la ventiduesima casella della classifica dei tempi con un ritardi di un secondo e 174 millesimi dal connazionale Acosta, praticamemnte agli antipodi del ranking. Alle sue spalle solo la Honda LCCR di Somkiat Chantra e l'altra Ducati Lenovo del due volte vicecampione del mondo Superbike Nicolò Bulega, in sella al posto di Marc Marquez.