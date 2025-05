"Io egoisticamente mi auguro che Conte rimanga a Napoli, so che è difficile però me lo auguro. Antonio è uno che sposta i valori, chi lo prenderà ne avrà grandi benefici". Lo ha detto Gianfranco Zola, ex giocatore di Chelsea, Cagliari e Napoli, a margine della ventesima edizione della Golf Cup, torneo benefico organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, a proposito del possibile addio di Conte al Napoli.