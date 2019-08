Zinedine Zidane ha parlato del mercato del Real Madrid tenendo aperto ogni discorso a partire da Neymar: "Fino al 2 settembre può succedere di tutto, vale per Neymar e per Pogba, ma adesso mi concentro su chi c'è". Concetto che vale anche per giocatori in uscita come Rodriguez e Bale: "James è un nostro giocatore, come Gareth. Le cose possono cambiare".