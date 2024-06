Zeman, passione senza fine: "Sto meglio, voglio tornare ad allenare" 

LE PAROLE

Il tecnico boemo non dice stop nonostante il recento intervento chirurgico

© Twitter Pescara Zdenek Zeman, 77 anni, non ha intenzione di fermarsi. Costretto a lasciare il Pescara lo scorso febbraio dopo l'operazione per l'applicazione di quattro bypass coronarici, il boemo si è riposato nella sua casa di Roma e adesso vuole tornare lì, nel posto che ama davvero: la panchina. L'ex tecnico di Foggia, Salernitana, Roma e Lazio tra le altre, che a dicembre era stato vittima di una piccola ischemia celebrale, ha parlato a margine di un evento andato in scena nella città abruzzese svelando le sue reali intenzioni: "Sto meglio, piano piano voglio tornare a fare quello che amo fare, ossia allenare".

Zeman, apparso ai più in ottime condizioni, ha lanciato anche alcuni messaggi "Ai giovani dico di fare sport e di non fumare" risultando in più di una occasione ironico: "Come sto? Male, Guarracini (primario della clinica che lo ha operato, ndr) ha sbagliato tutto". L'atteggiamento è quello giusto, molto presto Zeman tornerà in azione in campo per continuare a stupire. Magari ancora a Pescara, la città che ama.