Zaniolo: "Fonseca un grande allenatore, è onesto. Potevo essere al Milan"

Sperava tanto negli Europei, ma un infortunio lo terrà fuori dalla rassegna che andrà in scena presto in Germania. Niente Italia quindi, ma di sè Nicolo Zaniolo farà parlare sicuramente sul mercato. L'ex Roma non verrà riscattato dall'Aston Villa: certo il ritorno al Galatasaray per un nuovo prestito: non è da escludere una nuova avventura in Italia. "Non so realmente quante possibilità ci sono di rivedermi in Serie A. Fa piacere leggere di questo interesse della Fiorentina, ma ora è presto, per sapere dove giocherò nella prossima stagione. Certo, l'Italia mi manca" le parole del 24enne in una intervista alla Gazzetta dello Sport.