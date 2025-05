Zanetti: "Mastantuono è troppo caro per l'Inter, soprattutto per l'età"

Franco Mastantuono difficilmente sarà un giocatore dell'Inter prossimamente. Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha commentato l'eventuale arrivo del centrocampista argentino in un'intervista rilasciata a ESPN: "Mastantuono è un giocatore che qualsiasi squadra vorrebbe avere, e credo che giocherebbe bene in qualunque contesto. Caro per l'Inter? Sì, per l’Inter è caro, soprattutto per l’età che ha. Ma credo che il River stia facendo un grande lavoro, anche se non so per quanto tempo ancora potrà goderselo".