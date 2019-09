Alberto Yaqué, ex agente di Lautaro Martinez ma rimasto nell'orbita dell'entourage del Toro, ha precisato le dichiarazioni rilasciate mercoledì: "Mi è stato chiesto se mi sarebbe piaciuto vedere giocare Lautaro con Messi - spiega a Fcinternews -. Ovviamente ho risposto di sì. Ora ditemi voi, c'è qualcuno nel mondo che non vorrebbe vedere nel suo team la Pulce? Non penso proprio. Io sono contento che i due giochino insieme nell'Argentina, ma non voglio assolutamente che Lautaro vada al Barcellona. Sono stato solo male interpretato. Nel futuro del Toro ci sono i nerazzurri: "Lautaro è felicissimo all'Inter, vuole vincere tante cose importanti. E ora che la squadra è ancor più competitiva è più contento che mai. Zero possibilità che vada via".