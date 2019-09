Le sconfitte del Barcellona contro Athletic Bilbao e Granada in campionato e il pareggio in Champions contro il Dortmund fanno traballare pericolosamente la panchina di Ernesto Valverde. Per sostituirlo potrebbe tornare in blaugrana Xavi, che ha lasciato la Catalogna nel 2015: "Il mio sogno è tornare al Barcellona - ha ammesso lo spagnolo ad Ara - ma sarà difficile. Mi piace essere visto come il futuro, è stato difficile andarsene e sarà difficile anche tornare". "Mi piacerebbe allenare Messi - ha aggiunto l'ex centrocampista - Conosco lui, Busquets, Suarez, Piqué e Jordi Alba. Se convinci Messi a stare dalla tua parte può essere anche il miglior difensore del mondo. Il problema penso sia la mediana: De Jong lo vedo più come interno che come perno di centrocampo".

Tempo reale domenica 22 settembre