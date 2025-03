Xabi Alonso non ha svelato nulla in merito al suo futuro nell'attesa conferenza stampa andata in scena questo pomeriggio. "Sono concentrato su questa stagione e su nient'altro - le parole dell'allenatore spagnolo sotto contratto fino al 2026 -. Rispetto allo scorso anno la situazione è differente: non c'è nulla da decidere". Il 43enne quindi, non ha allontanato le indiscrezioni che lo danno come possibile allenatore del Real Madrid nella prossima stagione.