Il Wolverhampton potrebbe fare un nuovo tentativo per Franck Kessie a gennaio. Lo riporta Sky Sports News. Il Milan è disposto a far partire il centrocampista, su cui è concreto anche l'interessamento del Monaco, dietro un'offerta di 25 milioni di euro. La società inglese aveva già provato a prendere l'ex Atalanta negli ultimi giorni di mercato, senza trovare in tempo l'accordo.